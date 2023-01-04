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На Украине призвали срочно открыть второй фронт и стереть в пыль Белоруссию

На Украине призвали срочно открыть второй фронт и стереть в пыль Белоруссию

Фото: infosmi.net

Белоруссия - враг Украины и должна быть полностью уничтожена. Об этом заявил бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его мнению, Минск ведет политику, противоречащую Киевской.
Он предложил открыть срочно второй фронт в северном направлении, атаковать белорусские ВС и стереть в пыть "это враждебное государство".

По словам Селезнева, если у Киева имеются договоренности с Западом в отношении атак российской территории поставляемым западными странами вооружением, то в отношении Белоруссии никаких разговоров не было. Поэтому Украина может наносить удары по всей территории соседней страны.

"Белоруссия - враг, и она должна быть уничтожена как враг. Соответственно, будут повреждены все важнейшие элементы обороны и боеготовности Республики Беларусь", - заявил он.

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