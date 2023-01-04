На Украине призвали срочно открыть второй фронт и стереть в пыль Белоруссию

Белоруссия - враг Украины и должна быть полностью уничтожена. Об этом заявил бывший начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его мнению, Минск ведет политику, противоречащую Киевской.

Он предложил открыть срочно второй фронт в северном направлении, атаковать белорусские ВС и стереть в пыть "это враждебное государство".

По словам Селезнева, если у Киева имеются договоренности с Западом в отношении атак российской территории поставляемым западными странами вооружением, то в отношении Белоруссии никаких разговоров не было. Поэтому Украина может наносить удары по всей территории соседней страны.