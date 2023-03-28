"Молитесь": Путин принял решение, а Дональд Трамп призвал мир дружно помолиться

Дональд Трамп призвал мир молиться после решения Путина о ядерном оружии в Беларуси

Экс-президент США Дональд Трамп призвал мир дружно помолиться после того, как Путин принял решение разместить базу ядерного оружия в Беларуси, пишет Newsweek.

"Поехали! Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — призвал Трамп.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о принятом решении разместить в Минске ядерное оружие. Как отметил глава РФ, уже переоборудованы белорусские самолета, а в апреле Россия начнет обучать белорусские экипажи. Строительство спецхранилища тактического ядерного оружия в Беларуси планируется закончить уже к 1 июля.

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