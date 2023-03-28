"Меня зовут Джо Байден, я тут, потому что обещали мороженое": американский президент странно отреагировал на трагедию в школе Нэшвилла, где в стрельбе погибли шесть человек
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Американский лидер Джо Байден очень странно повел себя, выступая по поводу трагедии в школе Нэшвилла. Там девочка-подросток открыла стрельбу, погибли шесть человек, из которых трое - дети.
Начиная речь, Байден внезапно сказал следующее:
"Меня зовут Джо Байден, я — муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой. Я пришел сюда, потому что слышал, что тут будет мороженое с шоколадной крошкой. Кстати, у меня полный холодильник на верхнем этаже. Вы думаете, я шучу? Это не так", — заявил американский лидер. Аудитория обомлела.
Потом Байден вспомнил, зачем он тут и отметил, что причины стрельбы в школе не ясны пока, поблагодарил полицию за оперативность и выразил соболезнования семьям погибших.