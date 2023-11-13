Новости мира
· Диана Алмакаева

Квартальная выручка Freedom Holding Corp. выросла в 2,4 раза

Квартальная выручка Freedom Holding Corp. выросла в 2,4 раза

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По итогам второго квартала 2024 фискального года (соответствует календарному отрезку с 1 июля по 30 сентября 2023 года) выручка Freedom Holding Corp. увеличилась на 142% год к году и составила $435,6 млн.

Бизнес в странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан) принес $387,2 млн выручки, что на 242% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом казахстанский сегмент заработал $388 млн выручки, из которых Банк Фридом Финанс сгенерировал $167 млн, Freedom Finance Global — $86 млн, доля АО Фридом Финанс оказалась равна $35 млн, Freedom Life — $63 млн, Freedom Insurance — $18 млн.

Выручка европейского направления бизнеса составила $38 млн. В отчетном периоде холдинг открыл офис в Польше.

Как и в предыдущем квартале, основным драйвером роста выручки Freedom Holding Corp. стали процентные доходы, которые достигли $213 млн (+261% г/г). Это было обусловлено расширением портфеля ценных бумаг в собственности холдинга и увеличением объема выдачи банковских кредитов.

Доходы холдинга от страховой деятельности за отчетный квартал повысились на 121%, до $58 млн, в связи с продолжающимся активным развитием этого сегмента бизнеса.

Чистая прибыль от торговли ценными бумагами увеличилась в 5,6 раз, достигнув $50,7 млн. Основную долю этой суммы обеспечили продажи облигаций Министерства финансов Республики Казахстан. Нереализованная чистая прибыль составила $9,7 млн, это позиции по ценным бумагам, которые не были проданы по состоянию на 30 сентября 2023 года. Наибольшая часть данной прибыли приходится на долговые обязательства Минфина РК и акции КазМунайГаза.

Комиссионные доходы повысились на 34%, или на $28,5 млн, что обусловлено общим увеличением объемов операционной деятельности холдинга, а также доходами от обработки платежей в Paybox (новое название — Freedom Pay) и ее дочерних компаний, ростом комиссионных доходов от услуг Freedom Bank в связи с расширением объема обслуживания платежных карт.

Расходы Freedom Holding Corp. во втором квартале 2024 фискального года увеличились на 154% и составили $300,9 млн благодаря активному развитию бизнеса. Процентные расходы выросли на 241%, до $139,4 млн, в связи с расширением объема краткосрочного финансирования посредством соглашений РЕПО, а также ввиду повышения процентных расходов по депозитам клиентов. Общие и административные издержки поднялись на 130%, достигнув $29,6 млн. Наиболее значительные взносы холдинг сделал в Казахстанскую федерацию шахмат.

Чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на 135% и составила $115,5 млн. Прибыль на акцию FRHC, рассчитанная исходя из их средневзвешенного количества, равного 58 581 332 штук, достигла $1,97.

Активы холдинга выросли c $5,1 млрд до $7,1 млрд (+40,4%). Объем обязательств повысился с $4,3 млрд до $6,2 млрд (+44,3%).

По состоянию на 30 сентября 2023 года количество брокерских клиентских счетов холдинга достигло 434 тыс. против 400 тыс. на 30 июня 2023-го.

Справка:

Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 16 странах. Акции холдинга торгуются на NASDAQ под тикером FRHC. Капитализация составляет около $5 млрд. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Рейтинг Freedom Holding Corp. от агентства S&P Global Ratings – «B-», рейтинг дочерних компаний холдинга, АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Global PLC, Freedom Finance Europe Ltd и AO «Бaнк Фpидoм Финaнc Kaзaxcтaн» — «B», рейтинг Freedom Finance Insurance — «В+», и Freedom Finance Life — «BВ-».

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