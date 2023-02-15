Инопланетяне добрались до Киева быстрее ВС РФ: над столицей Украины завис НЛО в форме шара

В небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара

В небе над Киевом был замечен неизвестный летающий объект в форме шара, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Киевские паблики пишут о неизвестном летающем объекте в небе над столицей в форме шара", — говорится в сообщении.

Несколько шаров замечали в последние дни и украинские военные. По словам представителя командования ВВС Украины Юрия Игната, они похожи на те, которые ранее появлялись в США. В Америке допустили инопланетное происхождение объектов, на Украине сразу обвинили в запуске НЛО Россию и пообещали сбивать шары по мере их появления.

Ранее ProKazan сообщал, что по всему миру замечают странные летающие объекты типа "НЛО" и сбивают их.

