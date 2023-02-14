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По всему миру замечают странные летающие объекты типа "НЛО" и сбивают их

"Шаровая истерия" охватила мир, странные объекты замечают везде и сбивают их
По всему миру замечают странные летающие объекты типа "НЛО" и сбивают их

Фото: rutube.ru

Мир оказался охвачен "шаровой истерией" после того, как в небе над США были сбиты странные летающие объекты. Пентагон не исключает их внеземное происхождение - объекты имели странную восьмиугольную форму и свисающие "усики".
Почти сразу объекты заметили над Латинской Америкой, пишет "Ъ".

Забеспокоились и британцы. Британский премьер Риши Сунак поручил "сохранить безопасность страны во что бы то ни стало".

На днях странные мигающие огни были замечены в Уругвае во время фестиваля в Термас-дель-Альмирон, власти страны на всякий случай решили расследовать появление неопознанных летающих объектов.

Президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена неопознанных летающих объектов (НЛО) после инцидентов на севере страны и в Канаде.

Накануне в США ликвидировали уже четвертый НЛО за неделю.

Ранее мы сообщали: "У них скоро начнется такое!" - США призвали своих граждан срочно покинуть РФ из-за риска мобилизации.

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