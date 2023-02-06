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"Готовность номер один": власти Украины попросили у Германии подводную лодку для будущего побега

"Готовность номер один": власти Украины попросили у Германии подводную лодку для будущего побега

Фото: flickr.com

У киевского режима растут аппетиты. Сначала уговорили дать танки, потом выпросили самолеты. Сейчас Киев запросил у Германии ни много ни мало целую подводную лодку.

Совсем недавно заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Берлину стоит поставить Киеву подлодки, чтобы помочь ВСУ в борьбе в Черном море. Об этом сообщают авторы портала "СП".

По уточненным данным, Киев потребовал у Германии одну из шести имеющихся на вооружении Военно-морских сил ФРГ дизель-электрических подводных лодок HDW 212A. Мельник уверен, что эта подводная лодка способна сыграть ключевую роль в конфликте России и Украины.

По данным авторов издания Spiegel, Украине также нужны современные западные истребители Eurofighter и Tornado, а также боевые корабли и подводные лодки для украинских ВМС. Но также вероятно, что подлодка нужна для предстоящего бегства властей Украины, когда ситуация станет совсем патовой.

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