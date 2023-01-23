Известный математик, афганский гений Сидик Афган, ранее рассчитавший распад СССР, сделал новый прогноз относительно мировой политической ситуации и итогов русской спецоперации на территории Украины.

Он проводил расчеты вероятности тех или иных событий математически и пришел к выводу, что Европейский Союз прекратит свое существование в период между 2027 и 2032 годами.

К 2027 году, считает Сидик, перестанут существовать США в качестве крупной державы - сама страна останется, но влияния никакого на мировой арене иметь уже не будет.