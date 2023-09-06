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Европа в шоке: комар-переносчик лихорадки Денге уже поселился в Италии

Европа в шоке: комар-переносчик лихорадки Денге уже поселился в Италии

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Несколько туристов, которые отдыхали в Италии, заразились лихорадкой денге после укуса комара, который переносит это неизлечимое заболевание.

ВОЗ констатирует, что каждый год на планете заражаются недугом до 100 миллионов человек. И если тигровый комар ранее в основном обитал в Азии, сейчас он все чаще появляется в странах ЕС.

Начинается заболевание с жара и мышечной боли, может появиться сыпь, кровотечение. В Европейском центре профилактики заболеваний заявили, что все последние заражение произошли непосредтвенно в Италии, это - не завозные случаи.

Итальянские больницы переведены на усиленный режим работы, в местах выявления болезни проводят распыление инсектицидов.

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