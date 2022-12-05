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"Есть указание из Киева не трогать": польские наемники изнасиловали двух украинских девушек, но полиция Украины решила их не наказывать

"Есть указание из Киева не трогать": польские наемники изнасиловали двух украинских девушек, но полиция Украины решила их не наказывать

Фото: infosmi.net

На Украине полиция решила не наказывать двух наемников из Польши, которые изнасиловали двух украинских девушек в городе Николаев. Жертвам было отказано в возбуждении уголовного дела по факту изнасилований, пишет РИА Новости.

"Польские наемники беспредельничают, бухают, насилуют наших девчонок", - отметил собеседник агентства.

Родители двух девушек, над которыми надругались иностранцы, обратились за помощью в полицию, но стражи порядка просто развели руками. Есть указание из Киева не обращать внимание на действия союзников, воюющих за режим Зеленского, отметили они.

"Вот и закрывают на всё глаза, не обращают внимание на то, что вытворяют эти польские твари", - говорят местные жители.

Ранее сообщалось, что, кроме наемников из Польши (их больше всего), в Николаев также прибыли граждане Грузии и Франции, желающие воевать на стороне ВСУ.

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