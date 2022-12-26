Девочка родилась с внутренними органами наружу и чудом выжила

В Австралии родилась девочка с внутренними органами вне брюшной полости. О патологии плода ее мать узнала на 12 неделе беременности. Но она решила оставить ребенка, в результате врачи сделали кесарево сечение на 39-й неделе беременности.

Ребенка после рождения сразу же отвезли в реанимацию. Ханна увидела свою дочку только спустя несколько часов, пишет "Лента.ру".

"Она была обмотана пластиком, повсюду были шнуры и провода", — рассказывает Ханна.

Малышке дали имя Элси, и, несмотря на прогнозы врачей, девочка с органами наружу, выжила.

Через некоторый промежуток времени печень и желудок девочки с помощью действия силы тяжести вернулись в брюшную полость. Сейчас Элси способна двигаться и лежать на животе. Она усваивает твердую пищу, но ей по-прежнему необходим назогастральный зонд, через него подаются дополнительные питательные вещества.

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