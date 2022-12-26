Новости Казани
· Служба новостей

В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 2,5 раза

В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 2,5 раза

Фото: vpravda.ru

В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 2,5 раза, сообщила сегодня, 26 декабря, заместитель главы Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

"Последние три недели мы отмечаем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость превышена в 2,5 раза. Значительно увеличилось число обращений в медицинские организации", — отметила она.

Казанские медики трудятся в режиме повышенной нагрузки. Но госпитальная база готова к ухудшению эпидситуации в регионе.

С 15 декабря в Татарстане в связи с ростом заражений гриппом и ОРВИ ввели ряд ограничений. Так, в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте усилена дезинфекция, а для персонала и посетителей всех медучреждений в республике вернули масочный режим.

Ранее мы сообщали, что в Роспотребнадзоре предупредили о страшных осложнениях после свиного гриппа.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Остановите меня, инспектор!": сотрудница ГИБДД из Казани сводит Сеть с ума своей красотой - вот как она выглядит

Новости Казани

день назад

"Скоро начнутся выплаты": Рустам Минниханов подписал указ о новом пособии для семей с детьми

химия 10 класс егэ подготовка в онлайн школе Турбо

Общество

14 часов назад

Недорогая, но качественная: Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу для оливье

Редакция помогает

3 дня назад

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье

Профи - английский репетитор спб

Новости Казани

день назад

Татарстан простился еще с одним погибшим в зоне СВО - Михаилом Кадыровым

Новости России

5 часов назад

В Саратовской области в районе стратегического аэродрома в Энгельсе снова прозвучали взрывы и надрывается сирена тревоги

Новости мира

5 часов назад

20-летняя звезда индийского кино Туниша Шарма покончила с собой на съемках фильма за 11 дней до дня рождения

Новости России

5 часов назад

"Будет весело и страшно!": эксперт рассказал, как Россия готовится к большой войне с НАТО
Новости Казани
2 дня назад

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Толком пожить не успел: на Украине в ходе СВО погиб 20-летний житель Татарстана Сергей Корсаков

Новости Казани

3 минуты назад

В Казани в новогодние праздники изменится график работы общественного транспорта

Новости Казани

13 минут назад

Герой России из Татарстана взял два украинских танка в качестве трофеев

Новости мира

33 минуты назад

Девочка родилась с внутренними органами наружу и чудом выжила

Новости Казани

3 часа назад

В Татарстане в 2023 году начнут строить глэмпинг-парк «Белая Лилия»
В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 2,5 раза

Новости Казани

3 часа назад

Уроженка Казани фигуристка Камила Валиева стала второй на ЧР-2022 по фигурному катанию

Новости Казани

3 часа назад

"Зверье!": в Казани в лифте жилого комплекса жестоко избили мужчину в кепке

Новости России

3 часа назад

Минобороны РФ: при взрыве БПЛА на военном аэродроме в Энгельсе погибли трое военных
От самых любимых о родных: редакция ProKazan делится рецептами для новогоднего стола от своих мам и бабушек