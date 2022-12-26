В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 2,5 раза, сообщила сегодня, 26 декабря, заместитель главы Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

"Последние три недели мы отмечаем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Заболеваемость превышена в 2,5 раза. Значительно увеличилось число обращений в медицинские организации", — отметила она.

Казанские медики трудятся в режиме повышенной нагрузки. Но госпитальная база готова к ухудшению эпидситуации в регионе.

С 15 декабря в Татарстане в связи с ростом заражений гриппом и ОРВИ ввели ряд ограничений. Так, в медицинских и образовательных учреждениях, местах социального обслуживания с круглосуточным пребыванием детей и взрослых и на пассажирском транспорте усилена дезинфекция, а для персонала и посетителей всех медучреждений в республике вернули масочный режим.

Ранее мы сообщали, что в Роспотребнадзоре предупредили о страшных осложнениях после свиного гриппа.