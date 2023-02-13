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"Деградировали": экс-советник Зеленского Арестович заявил о праве украинцев на жлобство и садизм

Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал о праве украинцев на жлобство
"Деградировали": экс-советник Зеленского Арестович заявил о праве украинцев на жлобство и садизм

Фото: мастерская карикатур felix-edmund.livejournal.com

Бывший советник главы офиса Зенеского Алексей Арестович после своего увольнения, похоже, прозрел и начал выступать с заявлениями, которых от него Украина явно не ожидала. На этот раз Арестович оценил уровень мышления совеременных украинцев.

По его словам, после начала российской спецоперации многие украинцы, избегавшие сложного мышления, "восприняли конфликт как индульгенцию и получили право на жлобство".

"Два темных архетипа Украины — жлоб и садист. Жлобство и патриотический лозунг — и ты вечно всегда прав", — сказал политик.

По его словам, в случае затяжного конфликта на Украине и вовсе начнут верить в землю, стояющию на трех китах и черепахе.

"Сложное мышление деградировало до простого, простое деградировало до лозунгов, лозунги деградировали до "ату его"" — посетовал Арестович.

Ранее мы сообщали: "Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой" - Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ.

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