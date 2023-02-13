Бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович рассказал о праве украинцев на жлобство

Бывший советник главы офиса Зенеского Алексей Арестович после своего увольнения, похоже, прозрел и начал выступать с заявлениями, которых от него Украина явно не ожидала. На этот раз Арестович оценил уровень мышления совеременных украинцев.

По его словам, после начала российской спецоперации многие украинцы, избегавшие сложного мышления, "восприняли конфликт как индульгенцию и получили право на жлобство".

"Два темных архетипа Украины — жлоб и садист. Жлобство и патриотический лозунг — и ты вечно всегда прав", — сказал политик.

По его словам, в случае затяжного конфликта на Украине и вовсе начнут верить в землю, стояющию на трех китах и черепахе.

"Сложное мышление деградировало до простого, простое деградировало до лозунгов, лозунги деградировали до "ату его"" — посетовал Арестович.

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