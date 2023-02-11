"Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой": Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ

Виктор Баранец раскрыл новую схему секретных захоронений павших в боях бойцов ВСУ для сокрытия истинных потерь

Военный эксперт Виктор Баранец в интервью "Царьграду" рассказал, что киевские власти начали использовать новую технологию организации секретных массовых захоронений павших бойцов ВСУ. Это нужно, чтобы скрыть истинные потери украинской армии, поскольку все "утилизованные" тела записываются не в списки погибших, а числятся пропавшими без вести.

Баранец указал на большое количество немецких мобильных крематориев, которые появились у Киева. Они работают круглосуточно, сжигая тела бойцов, не внесенных в перечень погибших.

По словам полковника в отставке Виктора Баранца, украинская армия без чести и уважения к смерти хоронит своих бойцов. Там, где крематории не справляются ввиду небольшой их мощности, действуют и вовсе бесчеловечно.

"Огромное количество украинских трупов иногда закапывают, как собак на кладбищах, обмазывают хлоркой", - сказал эксперт.

Также крематории используют для сокрытия фактов изъятия органов. Не секрет, что черные трансплантологи пожинают богатый урожай на Украине в эти дни, а тела солдат, у которых забрали органы, перерабатывают в крематории.

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