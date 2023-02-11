Новости России
· Служба новостей

"Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой": Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ

Виктор Баранец раскрыл новую схему секретных захоронений павших в боях бойцов ВСУ для сокрытия истинных потерь
"Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой": Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ

Фото: открытые источники

Военный эксперт Виктор Баранец в интервью "Царьграду" рассказал, что киевские власти начали использовать новую технологию организации секретных массовых захоронений павших бойцов ВСУ. Это нужно, чтобы скрыть истинные потери украинской армии, поскольку все "утилизованные" тела записываются не в списки погибших, а числятся пропавшими без вести.

Баранец указал на большое количество немецких мобильных крематориев, которые появились у Киева. Они работают круглосуточно, сжигая тела бойцов, не внесенных в перечень погибших.

По словам полковника в отставке Виктора Баранца, украинская армия без чести и уважения к смерти хоронит своих бойцов. Там, где крематории не справляются ввиду небольшой их мощности, действуют и вовсе бесчеловечно.

"Огромное количество украинских трупов иногда закапывают, как собак на кладбищах, обмазывают хлоркой", - сказал эксперт.

Также крематории используют для сокрытия фактов изъятия органов. Не секрет, что черные трансплантологи пожинают богатый урожай на Украине в эти дни, а тела солдат, у которых забрали органы, перерабатывают в крематории.

Ранее мы сообщали: "Сущий ад" - офицер ЛНР описал, в какой ситуации оказались сейчас украинские боевики.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ну, мы дотянем": самолет президента Путина совершил вынужденную посадку из-за неожиданного ЧП

Интересное

21 час назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля

обработка квартиры горячим туманом

Новости России

21 час назад

Объявлена охота на укровоина, убившего российских пленных просто так, ради забавы

Редакция помогает

3 дня назад

Работа везде: от завода до кондитерской. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Профи - недорогой репетитор по английскому языку

Новости России

день назад

"Привозишь пацанов, а через сутки увозишь их уже двухсотыми": украинский военный заявил о тяжелой обстановке под Авдеевкой

Новости России

20 часов назад

Привет Зеленскому: в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы, по всей территории Украины работает воздушная тревога

Новости Казани

день назад

Мобилизованного без селезенки из Казани отправили штурмовать Авдеевку: жена говорит, что не дали ни амуниции, ни подготовки

Новости Казани

день назад

"На Вашингтон": "САРМАТмобиль" из Казани шокирует гаишников и жителей Белгорода

Новости мира

день назад

"Сотни танков и 300 тысяч настырных русских": разведка Пентагона пришла в ужас, получив данные о новом наступлении ВС РФ
Новости Казани
59 минут назад

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

Новости России

34 минуты назад

"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Интересное

21 час назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля

Новости России

44 минуты назад

"Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой": Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ

Новости России

10 часов назад

"Сущий ад": офицер ЛНР описал, в какой ситуации оказались сейчас украинские боевики
В Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков

Новости мира

14 часов назад

В ООН признали подлинность записи с расстрелом русских пленных и задали Украине неудобный вопрос

Новости России

17 часов назад

"Не заслуживает снисхождения": присяжные не пожалели Фургала, ему вынесли суровый приговор

Новости Казани

18 часов назад

"Вот что такое - дурилка картонная!": житель Казани купил смартфоны в интернете, но получил что-то странное
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть