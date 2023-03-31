"Батька" Лукашенко простил лесбиянок, с геями мириться отказался: "Последняя мерзость"
Фото: Белта
Белорусский президент Александр Лукашенко обратился с посланием к своему народу и Национальному собранию. Одним из тезисов стал вопрос сексуальных меньшинств. Лукашенко признался, что простил лесбиянок, но вот геев не потерпит.
По словам Лукашенко, нетрадиционной ориентации чиновники есть в Беларуси, и их работа, по словам президента, отличается качеством.
"Дай Бог, негеям так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Ни одной, проверял по разным направлениям", — отметил Лукашенко.
Но при всей трудоспособности геев, Лукашенко уверен, что они - извращенцы, "последняя мерзость". А вот лесбиянок он прощает.
"Девчонок я как президент прощаю. Беру на себя эту вину и на вас, на мужиков. Значит, мы недосмотрели. Значит, мы где-то недоработали в чем-то", — вздохнул президент Лукашенко.