Американский институт изучения войны ISW подтвердил, что ВС России продвигаются вперед на Украине

Американский институт изучения войны (ISW), анализирующий разведданные разных стран и освещающий в том числе события на Украине, подтвердил успехи российских войск на Артёмовском (Бахмутском) направлении.

ISW отмечает, что ВС РФ удалось продвинуться к юго-востоку от Бахмута. При этом Институт пока не отметил наступление наших войск в направлении Часова Яра и взятие трассы к городу под контроль.

Американские аналитики считают, что РФ не сможет быстро взять в окружение всю группировку ВСУ в районе Артемовска.

Напомним, что российские военны успешно продвигаются на Артёмовском направлении, нанося противнику колоссальные потери в живой силе и технике. По мнению ряда экспертов, близится попадание ВСУ в огневое полукольцо.

