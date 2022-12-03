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Американский институт изучения войны ISW подтвердил, что ВС России продвигаются вперед на Украине

Американский институт изучения войны ISW подтвердил, что ВС России продвигаются вперед на Украине

Фото: warfiles.ru

Американский институт изучения войны (ISW), анализирующий разведданные разных стран и освещающий в том числе события на Украине, подтвердил успехи российских войск на Артёмовском (Бахмутском) направлении.

ISW отмечает, что ВС РФ удалось продвинуться к юго-востоку от Бахмута. При этом Институт пока не отметил наступление наших войск в направлении Часова Яра и взятие трассы к городу под контроль.
Американские аналитики считают, что РФ не сможет быстро взять в окружение всю группировку ВСУ в районе Артемовска.

Напомним, что российские военны успешно продвигаются на Артёмовском направлении, нанося противнику колоссальные потери в живой силе и технике. По мнению ряда экспертов, близится попадание ВСУ в огневое полукольцо.

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