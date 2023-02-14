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Американцы начали давить на Украину, заставляя ее более активно действовать на поле боя против РФ

WP: США давят на Украину, чтобы она более активно вела действия на поле боя
Американцы начали давить на Украину, заставляя ее более активно действовать на поле боя против РФ

Фото: открытые источники

Власти США начали активно давить на Киев с требованиями более активных действий на поле боя против РФ. В качестве аргумента приводят больной для Украины вопрос, обещая, что бездействие обернется для ВСУ отказами и сложностями в получении военной помощи с Запада, пишет Washington Post.

В Белом дома считают, что с учетом выделенной помощи Киев может изменить ход военного конфликта.

"Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины), что мы ничего не можем делать вечно", - приводит газета слова одного из должностных лиц администрации американского президента.

Киев тратит значительные ресурсы на защиту Артемовска. Зеленский придает городу символическое значение и считает, что его потеря ударит по моральному духу украинцев.

"Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров", - пишет газета.

Ранее ProKazan сообщал, что по всему миру замечают странные летающие объекты типа "НЛО" и сбивают их.

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