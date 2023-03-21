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"А что же будет, если им еще и оружие дать?": украинец в интервью зарубежным СМИ заявил, что "некоторым солдатам РФ даже оружие не дают"

Украинец в интервью NYT заявил, что "некоторым солдатам РФ даже оружие не выдают"
"А что же будет, если им еще и оружие дать?": украинец в интервью зарубежным СМИ заявил, что "некоторым солдатам РФ даже оружие не дают"

Фото: открытые источники

В News York Times вышла статья, в которой во всех красках описаны проблемы российской армии. Интервью для статьи дал неназванный украинский военный, который сейчас якобы воюет в Артемовске.
Он заявил, что российское командование гонит военных РФ без экипировки, а некоторые даже не получают оружия.

"Они хорошо разделяют задачи. Кто-то хорошо стреляет, кто-то – копает, кто-то подносит боеприпасы. В наступлении они участвуют отдельно. Продвинулись одни – тут же подходят другие, начинают рыть окопы и блиндажи. И вот так вскоре у них появляется целая деревня на занятых позициях", - пожаловался укровоин.

Он добавил, что у русских "пренебрежительное отношение к смерти". По его словам, они наступают, несмотря на потери. Это выглядит ужасающе, и украинские военные думают, что российские бойцы принимают какие-то препараты, чтобы так воевать.

Читатели издания посмеялись над интервью, напомнив о больших потерях ВСУ. Некоторые отметили, что раз русские без оружия могут такое, то что же будет, если оружие все-таки им дать?

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