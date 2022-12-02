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27-летняя мать замуровала тело дочери и бетон и использовала его в качестве тумбочки

27-летняя мать замуровала тело дочери и бетон и использовала его в качестве тумбочки

Фото: nypost.com

27-летняя Ванеса Алехандра Мансилья из Аргентины замуровала в бетон свою умершую дочь, а потом пользовалась ею в качестве прикроватной тумбочки, пишет The Mirror.

Отец пятилетней девочки заявил в полицию, что дочь пропала. Полицейские начали поиски, и через четверо суток нашли тело ребенка в деревянном ящике с бетоном в доме матери.

По словам женщины, дочь она не убивала, а нашла мертвой, когда проснулась утром. Она испугалась и не придумали ничего другого как просто спрятать тело.

Друзья и родственники Мансильи утверждают, что мать уделяла все свое внимание двум другим детям, а эту малышку часто оставляла одну в антисанитарных условиях.

"Это была маленькая девочка, которая родилась недоношенной и имела множество заболеваний", — говорят в полиции.

Двое оставшихся детей Мансильи были переданы бабушке по материнской линии. Женщина находится под стражей, ведется расследование.

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