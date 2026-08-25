Экономика

Лимит дохода самозанятых предложено поднять до 4,3 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Законопроект о повышении лимита доходов самозан...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Законопроект, увеличивающий допустимый годовой доход самозанятых с 2,4 до 4,3 млн рублей, внесён в Госдуму. Инициатива принадлежит депутатам фракции «Новые люди» во главе с председателем комитета по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Документ корректирует закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Сейчас право на этот режим утрачивается, если годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Новый порог предлагается зафиксировать на уровне 4,3 млн рублей, а в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Авторы поясняют, что действующий лимит ни разу не индексировался, а налог взимается с дохода, а не с прибыли. В ряде отраслей значительная часть выручки уходит на материалы, аренду, оборудование и другие расходы. По словам депутатов, при приближении к порогу гражданам приходится либо переходить на другой налоговый режим, либо сокращать объём услуг.

Парламентарии полагают, что принятие законопроекта поможет снизить риск ухода самозанятых в тень, сохранить прозрачность расчётов и создать более гибкие условия для тех, кто работает легально, но выходит за пределы действующего лимита.

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