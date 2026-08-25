Новости Татарстана

Минниханов осмотрел обновленные социальные объекты в Высокой Горе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Высокой Горе после обновления распахнул двери общественно-административный центр. В одном здании на трех этажах разместились сразу несколько ведомств — от ЗАГСа до комиссии по делам несовершеннолетних. Новый объект осмотрел раис Татарстана Рустам Минниханов.

Первый этаж занимают отдел ЗАГС и Центр внешкольной работы «Тулпар». На втором — Совет и исполком Красносельского поселения, отдел культуры и ветнадзор. Третий отдан комиссии по делам несовершеннолетних, сектору опеки и залу заседаний.

Также Минниханов заглянул в отремонтированный Центральный дом культуры. Сейчас здесь работают 15 клубных формирований, большинство ориентированы на молодежь. Участниками стали свыше 200 человек.

В ДК представлены театральное, хореографическое, вокальное и декоративно-прикладное направления, а также спортивные секции.

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