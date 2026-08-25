Казанский фильм «Я приду» взял две награды на кинофестивале в Феодосии

Казанская полнометражка «Я приду» Булата Сабитова получила на юбилейном Феодосийском кинофестивале сразу две награды. Лента признана лучшим полнометражным художественным фильмом и взяла приз зрительских симпатий. В конкурсе участвовали 44 работы из 16 регионов, так что победа вышла по-настоящему весомой.

Картину снимали в Казани и Татарстане. В центре сюжета — 16-летний Тимофей, который сбегает из спецшколы, чтобы найти бабушку. По дороге он встречает беспризорника Малька. Это история про взросление, дружбу и семейные узы.

«Я приду» уже успела получить награды на других российских и международных смотрах. А в широкий прокат фильм выйдет 8 октября 2026 года.