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Казанский фильм «Я приду» взял две награды на кинофестивале в Феодосии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанский фильм «Я приду» взял награды за лучши...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Казанская полнометражка «Я приду» Булата Сабитова получила на юбилейном Феодосийском кинофестивале сразу две награды. Лента признана лучшим полнометражным художественным фильмом и взяла приз зрительских симпатий. В конкурсе участвовали 44 работы из 16 регионов, так что победа вышла по-настоящему весомой.

Картину снимали в Казани и Татарстане. В центре сюжета — 16-летний Тимофей, который сбегает из спецшколы, чтобы найти бабушку. По дороге он встречает беспризорника Малька. Это история про взросление, дружбу и семейные узы.

«Я приду» уже успела получить награды на других российских и международных смотрах. А в широкий прокат фильм выйдет 8 октября 2026 года.

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