«ВКонтакте» запустила онлайн-запись для частных специалистов

Социальная сеть «ВКонтакте» представила мини-приложение «Мое время». Оно позволяет частным специалистам формировать график приема, а клиентам — самостоятельно выбирать время и записываться через страницу мастера. Сервис бесплатный, сообщили 6 июля в пресс-службе VK.

Приложение также будет напоминать пользователям о предстоящем визите. По словам руководителя направления контентных сервисов «ВКонтакте» Никиты Лебедева, частным мастерам нужны простые инструменты для работы с клиентами. Им не требуется покупать доступ к платным сервисам, но их аудитория привыкла записываться онлайн в пару кликов.

Лебедев считает, что нововведение поможет специалистам не терять клиентов, а пользователям — быстро бронировать услуги, не отвлекаясь от контента в соцсети. Для бизнеса с глубокой автоматизацией дополнительно предлагается сервис YCLIENTS. Он позволяет управлять всеми процессами в одном окне: контролировать запись, отправлять рассылки, принимать платежи и получать аналитику. Сервис доступен прямо из соцсети.