Ученые нашли паука, маскирующегося под зараженного грибом сородича

В дождевых лесах Эквадора обнаружен новый вид паука с уникальной маскировкой. Он имитирует мертвого паука, погибшего от паразитического грибка. Биологи заметили под листом «мертвого» паука, покрытого грибком, но при прикосновении он ожил. Вид назван Taczanowskia waska.

Паук копирует внешний вид жертв грибов рода Gibellula. Его светлое брюшко покрыто белыми шипиками, напоминающими грибницу, а два выроста похожи на спороносные структуры. Часами висит вниз головой под листьями, притворяясь погибшим.

Такая маскировка помогает избегать хищников и оставаться незаметным для добычи. Впервые паука заметили на снимке в приложении iNaturalist. Позже ученые нашли живой экземпляр и сравнили с музейными коллекциями. Обнаружился похожий образец из Боливии 1903 года, хранившийся в Музее природы Гамбурга.

Род Taczanowskia редок, пока найдены только самки. Анализ фото из iNaturalist показал, что в Южной Америке могут быть еще как минимум четыре похожих паука, два из которых, возможно, неизвестны науке.