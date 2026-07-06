Технологии

Альфа-Банк внедрил оплату по биометрии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Оплата покупок взглядом стала доступна клиентам Альфа-Банка. Сервис запущен совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) на универсальной платформе. Теперь рассчитаться по биометрии можно не только на терминалах Альфа-Банка, но и на устройствах других банков, поддерживающих технологию.

В банке подчеркивают, что такой способ быстрее оплаты картой или по QR-коду. Биометрические данные невозможно подделать или скопировать, а клиенту не нужны карта или смартфон. За покупки начисляется кэшбэк на тех же условиях, что и при обычной оплате.

Подключение сервиса для физических лиц уже доступно в приложении Альфа-Мобайл на Android и в интернет-банке. В ближайшее время функция появится и на iOS. Чтобы оплатить, достаточно выбрать на терминале «Оплата взглядом» и посмотреть в камеру.

Юридические лица также могут принимать оплату по биометрии на терминалах Альфа-Банка. Для бизнеса дополнительные затраты не предусмотрены — операции проходят по стандартным тарифам эквайринга. Банк планирует обеспечить прием оплаты взглядом на всех своих терминалах к концу года.

«Будущее платежей — за технологиями, которые становятся незаметными для человека. Оплата по биометрии — именно такой сервис. Мы первыми запустили его через универсальную платформу НСПК, чтобы клиенты могли пользоваться оплатой взглядом максимально широко, сохраняя все привычные преимущества, включая кэшбэк, а для бизнеса прием таких платежей не требует дополнительных затрат», — отметила старший вице-президент, директор платежного бизнеса Альфа-Банка Ольга Яшенина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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