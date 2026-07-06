Ингибиторы протонной помпы снизили эффективность ингибитора контрольных точек
Ученые выяснили, что прием ингибиторов протонной помпы (ИПП) может снижать эффективность иммунотерапии рака. Исследование показало: у пациентов, принимавших ИПП, хуже работали ингибиторы контрольных точек. Эти лекарства часто назначают при изжоге и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
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