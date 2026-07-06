Яндекс Маркет не будет маркировать ИИ-контент в отзывах

Платформа «Яндекс Маркет» не планирует вводить специальную маркировку для отзывов, созданных искусственным интеллектом. В пресс-службе компании РИА Новости пояснили, что такой контент уже фильтруется на этапе модерации. Если текст или изображения искажают смысл или сгенерированы нейросетью, они могут быть отклонены. Отзывы проходят многоступенчатую проверку перед публикацией. «Мы публикуем отзывы только от тех пользователей, которые действительно приобрели товар, что обеспечивает достоверность информации», — подчеркнули в компании. В отличие от «Яндекс Маркета», Wildberries тестирует отметки на контенте, созданном нейросетями. Платформа самостоятельно распознает и маркирует такие фотографии. В начале июля представительство вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщило, что россияне смогут добровольно маркировать ИИ-контент в сервисах и соцсетях. Эти положения включены в законопроект о поддержке развития ИИ-технологий, внесенный правительством в Госдуму.