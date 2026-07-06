У россиян похищают деньги через оплату зарубежных подписок

Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с подписками на онлайн-сервисы. Пользователям приходят письма о якобы продленной подписке с предложением срочно связаться со «службой поддержки». В «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники рассылают электронные уведомления о списании средств за оплату или автоматическое продление подписки. Название сервиса, сумма и детали могут различаться, но цель одна — вызвать тревогу.

В отличие от классического фишинга, такие письма обычно не содержат ссылок на поддельные сайты. Вместо этого получателю предлагают позвонить по указанному номеру «службы поддержки», чтобы отменить платеж или оформить возврат. Во время разговора мошенники могут убедить жертву сообщить конфиденциальные данные, установить программу удаленного доступа или перевести деньги.

Старший спам-аналитик Анна Лазаричева пояснила, что такие кампании чаще ориентированы на зарубежных пользователей и распространяются на английском языке. С апреля по конец мая 2026 года по всему миру зафиксировано более 200 тысяч подобных писем. В России с апреля специалисты отметили тысячи таких сообщений.

По данным GetPayAll, россияне все чаще покупают подписки на зарубежные сервисы для работы, учебы и творчества. Аналитик Ирина Дмитриева из «Газинформсервис» отметила, что в среднем у каждого пользователя более трех подписок. Мошенники нашли идеальную жертву — уставшего пользователя, который не помнит, на что подписался. Письмо может вызвать панику, особенно вечером. Схема имитирует реальные списания, и фальшивые письма теряются среди настоящих транзакций.

Отличить мошенника можно по адресу отправителя: он использует «мимикрирующий домен». Также в письме часто отсутствует персонализация — нет имени получателя. Кроме того, мошенники нередко допускают ошибки в верстке, шрифтах и названиях сервисов.