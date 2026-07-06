Технологии

Реестр IMEI грозит перекроить вторичный рынок смартфонов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Создание единой базы IMEI-номеров мобильных уст...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Создание единой базы IMEI-номеров мобильных устройств повлияет на рынок подержанных смартфонов. Поправки в закон «О связи» предусматривают централизованный учет уникальных идентификаторов. IMEI — это 15-значный код, присваиваемый каждому устройству с SIM-картой. Основные нормы начнут действовать с 1 марта 2027 года.

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликованы два ключевых документа. Первый — проект постановления правительства о базе идентификаторов. Он определяет правила работы реестра, доступ к информации и взаимодействие с «Госуслугами», системами Роскомнадзора, ФТС, Минпромторга и операторами связи. Данные об IMEI будут поступать от операторов и таможни. Самостоятельная регистрация потребуется только для телефонов, купленных за рубежом и лично ввезенных в Россию — это можно сделать через «Госуслуги».

Второй документ — проект приказа Минцифры, регламентирующий техническое взаимодействие операторов с базой. Он устанавливает порядок доступа, формат передачи сведений и требования к защите информации. Операторы будут обязаны приостанавливать услуги для устройств, не внесенных в реестр или числящихся в списке проблемных.

Эксперты сервиса DamProdam отмечают, что инициатива способна системно повлиять на вторичный рынок. По их оценкам, объем рынка б/у и восстановленных смартфонов в России составляет 100–150 млрд рублей в год. Сейчас покупатели рискуют приобрести устройство с криминальной историей. После введения реестра проверка IMEI станет стандартной процедурой, как оценка состояния аккумулятора. Если владелец заявит о краже, идентификатор попадет в список блокировки, и телефон нельзя будет использовать в сетях.

Андрей Михайлов, глава по продукту DamProdam, считает, что реестр повысит прозрачность сделок. Для добросовестных продавцов и сервисов выкупа внедрение не создаст барьеров, а вытеснение аппаратов с сомнительным происхождением укрепит доверие потребителей.

Международный опыт подтверждает эффективность таких систем. В Казахстане с 2019 года регистрация устройств обязательна, что привело к снижению краж. В Турции устройства, ввезенные из-за рубежа, могут работать без регистрации только 120 дней. В Великобритании блокировка украденных телефонов происходит в течение 48 часов. В Узбекистане система внедрялась поэтапно, что снизило нагрузку на граждан.

Переходный период потребует внимания к деталям. Операторы должны оперативно вносить данные о новых устройствах. Возможны сложности при использовании нескольких телефонов или перестановке SIM-карт. Ошибки в базе могут оставить абонента без связи. Для устройств, купленных за рубежом, регистрация будет обязательной, но бесплатной. Эксперты рекомендуют интегрировать систему с «Госуслугами» для удаленного взаимодействия.

Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов подчеркивает важность бесшовных цифровых процессов. Если процедура регистрации будет удобной, период адаптации пройдет без осложнений. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин добавляет, что пользователям нужна возможность дистанционно регистрировать IMEI и переносить привязку SIM-карт между устройствами.

Формирование единого реестра создаст прозрачный рынок мобильных устройств. Покупатели получат инструмент верификации, правоохранители — механизм борьбы с кражами, а государство — контроль за таможенным и налоговым законодательством.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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