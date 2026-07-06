Новости Казани

Казань к 2030 году планирует привлекать 7 миллионов туристов ежегодно

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казань планирует к 2030 году принимать 7 миллио...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Около 3 миллионов человек посетили Казань в первом полугодии 2026 года. Туристическая отрасль принесла городу порядка 50 миллиардов рублей. Средняя продолжительность поездки составляет два дня, а с учетом других городов Татарстана — три. Доля иностранных гостей пока невелика — всего 2%.

В мэрии определили четыре приоритетные задачи развития туризма. Первая — увеличить время пребывания гостей. Сейчас туристы остаются в среднем на два дня, а иностранцы — минимум на четыре. Планируется добавить еще один полноценный день, наполнив его новыми достопримечательностями. Одним из таких объектов станет Казанский зооботанический сад, который после реконструкции сможет принимать до 2 миллионов человек в год.

Вторая цель — сгладить сезонность. Летом отели и рестораны загружены почти полностью, зимой — вдвое меньше. Для привлечения туристов в холодное время года планируется создать большой городской каток у Центра семьи «Казан». Третья задача — формирование целостного бренда Казани с единым позиционированием. Четвертая — внедрение современной системы аналитики на основе данных операторов связи и банков.

К 2030 году власти ставят амбициозные показатели: туристический поток — 7 миллионов человек в год, средняя продолжительность пребывания — 3 дня, оборот отрасли — 150 миллиардов рублей, налоговые поступления — не менее 7 миллиардов. Среди ключевых проектов — новый терминал аэропорта, запуск шаттлов, первая очередь зооботсада в 2027 году, Музей современной Казани в 2028-м и туристический кластер на озере Кабан в 2029-м.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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