Международная группа ученых обнаружила 31 новый вид морских организмов у побережья Бразилии. Среди находок — прозрачные кальмары, гребневики, сифонофоры, глубоководные рыбы и быстро движущийся червь из рода Tomopteris. Об этом 4 июля сообщило издание Popular Science.

Экспедиция длилась две недели в южной части Атлантического океана. Ученые сосредоточились на средней толще воды — зоне между поверхностью и дном на глубине от 180 до 1 тыс. м. Эта область остается одной из наименее изученных экосистем планеты.

Руководитель экспедиции Карен Осборн отметила, что эта часть океана — крупнейшая среда обитания на Земле, полная организмов, которые наука только начинает понимать. Глубоководные животные демонстрируют разнообразие способов выживания в условиях давления, темноты и нехватки привычных источников энергии.

Среди наиболее необычных находок — новый вид сифонофоры, который может относиться к неизвестному роду и даже новой семье. Также зафиксированы прозрачные головоногие, гребневики и личинки рыб, для которых ученым предстоит установить взрослые формы.