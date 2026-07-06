Наука

В Бразилии сняли на фото неизвестные науке «инопланетные» виды животных

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Международная группа ученых обнаружила 31 новый...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Международная группа ученых обнаружила 31 новый вид морских организмов у побережья Бразилии. Среди находок — прозрачные кальмары, гребневики, сифонофоры, глубоководные рыбы и быстро движущийся червь из рода Tomopteris. Об этом 4 июля сообщило издание Popular Science.

Экспедиция длилась две недели в южной части Атлантического океана. Ученые сосредоточились на средней толще воды — зоне между поверхностью и дном на глубине от 180 до 1 тыс. м. Эта область остается одной из наименее изученных экосистем планеты.

Руководитель экспедиции Карен Осборн отметила, что эта часть океана — крупнейшая среда обитания на Земле, полная организмов, которые наука только начинает понимать. Глубоководные животные демонстрируют разнообразие способов выживания в условиях давления, темноты и нехватки привычных источников энергии.

Среди наиболее необычных находок — новый вид сифонофоры, который может относиться к неизвестному роду и даже новой семье. Также зафиксированы прозрачные головоногие, гребневики и личинки рыб, для которых ученым предстоит установить взрослые формы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

откуда в квартире клопы вонючки

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов в Уфе

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Технологии
55 минут назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

На выставке «Иннопром» представили умные часы д...

Бизнес новости Казани

9 минут назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

46 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Технологии

5 часов назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сил...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год

Армия и оружие

11 часов назад

Ветеранов СВО в Казани обучают на операторов дронов и слесарей
Словно из мальчишника в Вегасе, только в Казани...
Гид по Казани
5 дней назад

Словно из мальчишника в Вегасе, только в Казани и дешевле: редакция узнала, где веселиться без скучных клише и с секретными скидками