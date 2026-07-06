АО «Транснефть – Прикамье» увеличило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на производственных объектах в Пермском крае, Республике Татарстан, Удмуртской Республике и Самарской области. Мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры проводились в период остановки работы магистральных трубопроводов.

На линейной части и площадочных объектах специалисты осуществили вырезку и замену запорной арматуры на современные аналоги. Установленное оборудование отечественного производства из износостойкой стали отличается простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. По завершении сварочно-монтажных работ выполнена дефектоскопия швов, получены положительные результаты контроля качества стыков.

На нефтеперекачивающей станции «Набережные Челны» завершены работы по замене вертикального фильтра-грязеуловителя. Его пропускная способность составляет 2,5 тыс. куб. м нефти в час, тонкость фильтрации - 8 мм. Срок службы рассчитан на 30 лет.

Фильтры-грязеуловители предназначены для очистки нефти от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующейся во время ремонта и эксплуатации линейной части магистрального нефтепровода. Наличие шиберных задвижек до и после каждого фильтра-грязеуловителя позволяет производить их обслуживание, не останавливая перекачку нефти.

Выполненные мероприятия по повышению надежности производственной инфраструктуры в зонах ответственности Удмуртского и Альметьевского районных нефтепроводных управлений позволят продлить эксплуатационный ресурс инфраструктуры, исключить повышенную амортизацию, поддерживать высокий уровень надежности объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также снизить вероятность отказов оборудования.

Мероприятия проводились с учетом требований нормативной документации ПАО «Транснефть», охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.