Технологии

В «Антиплагиате» объяснили, почему нельзя отменять дипломы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Отказ от дипломных работ в вузах способен разрушить систему образования. Такое мнение высказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков. По его словам, при написании таких работ у студентов формируются навыки академического письма, аргументированного изложения мыслей и исследовательской деятельности. сообщает РИА Новости.

Ранее Сочинский институт (филиал) РУДН объявил об отмене выпускных квалификационных работ для юристов-бакалавров. Причиной стало развитие технологий искусственного интеллекта.

«Однозначно, отмена дипломных работ разрушила бы российскую систему образования и науки, — заявил Лукьянчиков. — Ведь при подготовке письменных работ у студента формируются ключевые компетенции, которые и призвана развивать высшая школа».

Эксперт подчеркнул, что отказ от дипломов и курсовых из-за ИИ — крайне опасный путь. Письменная работа остается фундаментом высшего образования и главным инструментом формирования научного мышления.

«Усиление устной части на экзаменах не заменит инженеру чертежи и расчеты, а медику — протоколы исследований. Если мы уберем письменные дипломы, мы фактически подрежем корни собственной научной школы», — добавил он.

Сейчас «Антиплагиат» работает над созданием принципиально новой системы проверки заимствований и использования ИИ в студенческих работах. Она позволит преподавателю видеть весь процесс создания работы и то, как именно студент применял искусственный интеллект.

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