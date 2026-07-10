В «Антиплагиате» объяснили, почему нельзя отменять дипломы

Отказ от дипломных работ в вузах способен разрушить систему образования. Такое мнение высказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков. По его словам, при написании таких работ у студентов формируются навыки академического письма, аргументированного изложения мыслей и исследовательской деятельности. сообщает РИА Новости.

Ранее Сочинский институт (филиал) РУДН объявил об отмене выпускных квалификационных работ для юристов-бакалавров. Причиной стало развитие технологий искусственного интеллекта.

«Однозначно, отмена дипломных работ разрушила бы российскую систему образования и науки, — заявил Лукьянчиков. — Ведь при подготовке письменных работ у студента формируются ключевые компетенции, которые и призвана развивать высшая школа».

Эксперт подчеркнул, что отказ от дипломов и курсовых из-за ИИ — крайне опасный путь. Письменная работа остается фундаментом высшего образования и главным инструментом формирования научного мышления.

«Усиление устной части на экзаменах не заменит инженеру чертежи и расчеты, а медику — протоколы исследований. Если мы уберем письменные дипломы, мы фактически подрежем корни собственной научной школы», — добавил он.

Сейчас «Антиплагиат» работает над созданием принципиально новой системы проверки заимствований и использования ИИ в студенческих работах. Она позволит преподавателю видеть весь процесс создания работы и то, как именно студент применял искусственный интеллект.