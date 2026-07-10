Российские антропологи восстановили облик человека из Бодо

Ученые реконструировали внешность древнего человека, чьи останки были найдены в местонахождении Бодо. Исследование провели специалисты из нескольких институтов. Они использовали современные методы антропологической реконструкции. В результате удалось воссоздать черты лица, которые, вероятно, были у индивида, жившего сотни тысяч лет назад. Работа позволила уточнить представления о внешности древних людей на территории современной Эфиопии. Реконструкция основана на анализе черепа и других костных фрагментов. пишет N + 1.