Наука

Российские антропологи восстановили облик человека из Бодо

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские антропологи реконструировали облик д...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Ученые реконструировали внешность древнего человека, чьи останки были найдены в местонахождении Бодо. Исследование провели специалисты из нескольких институтов. Они использовали современные методы антропологической реконструкции. В результате удалось воссоздать черты лица, которые, вероятно, были у индивида, жившего сотни тысяч лет назад. Работа позволила уточнить представления о внешности древних людей на территории современной Эфиопии. Реконструкция основана на анализе черепа и других костных фрагментов. пишет N + 1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

15 часов назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

клопы фот

Технологии

9 часов назад

Apple выплатит владельцам iPhone до 95 долларов: кому положена компенсация

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

скетч стайл тату мужские в Новосибирске

Важное в РТ

21 час назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Новости России

23 часа назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Новости России

день назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа
Новости Казани
час назад

В Казани за лето очистят 5,5 км ливневой канализации

В Казани этим летом очистят 5,5 км ливневой кан...

Технологии

34 минуты назад

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Новости Татарстана

35 минут назад

Зюганов в Казани: у Татарстана есть чему поучиться

Автоновости Казани и Мира

57 минут назад

Видео с места ДТП в Казани: автомобиль сбил женщину насмерть

Технологии

59 минут назад

OpenAI закрывает ИИ-браузер Atlas спустя девять месяцев
Аспирантки в России счастливее и тревожнее аспи...
Технологии
час назад

Аспирантки в России счастливее и тревожнее аспирантов

Наука

2 часа назад

Создано наносито для очистки нефти и воды от загрязнений

Армия и оружие

2 часа назад

Призывники в Татарстане могут выбрать контрактную службу

Наука

2 часа назад

В Таиланде открыли нового гигантского динозавра по одной кости
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом