Садовничий: премия ЮНЕСКО-России укрепит научное сотрудничество

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева способствует укреплению научного диалога. В этом году награду присудили профессорам Пань Цзяньвэю из Китая и Сергею Шейко (США/Россия). сообщает ТАСС.

По словам Садовничего, премия входит в число самых авторитетных мировых наград в области фундаментальных наук. Она отмечает ученых, чьи открытия расширяют границы знания и создают основу для технологического развития. Ректор поздравил лауреатов, отметив их выдающиеся достижения.

Пань Цзяньвэй — академик Китайской академии наук, президент Китайского научно-технического университета. Он награжден за пионерский вклад в квантовую телепортацию и создание первой защищенной спутниковой квантовой связи. Под его руководством запущен первый квантовый спутник «Мо-Цзы».

Сергей Шейко — профессор Университета Северной Каролины, заведующий лабораторией биомиметических полимеров. Он отмечен за исследования в области дизайна макромолекул, которые заложили основу для интеллектуальных полимерных материалов с памятью формы и самовосстановлением.

Премия ЮНЕСКО-России имени Менделеева учреждена в 2019 году. Она присуждается двум ученым за открытия или инновации, способствующие социально-экономическому развитию. Каждый лауреат получает 250 000 долларов, золотую медаль и диплом. Церемония вручения пройдет 17 июля в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.