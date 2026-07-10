В Таиланде открыли нового гигантского динозавра по одной кости

Палеонтологи из Таиланда описали новый вид гигантского динозавра по единственному позвонку, пролежавшему в земле около 145 миллионов лет. Находка сделана в формации Пху-Крадунг — древней речной равнине, где обычно находят лишь разрозненные останки. Однако этот позвонок оказался уникальным: компьютерная томография выявила необычное внутреннее строение и редкое расположение воздушных полостей, связанных с дыхательной системой. Y-образная система костных гребней на внешней стороне также не встречалась ранее ни у одного известного вида. пишет TechInsider.

Новый вид получил название Uragasaurus kalasinensis. Он относится к зауроподам — огромным травоядным динозаврам с длинной шеей, родственникам диплодока и бронтозавра. Животное обитало на территории современного Таиланда примерно 145 миллионов лет назад, незадолго до границы юрского и мелового периодов.

Рядом с позвонком найдены и другие кости: шейные позвонки, малоберцовая кость и элементы плечевого пояса. Возможно, они принадлежали тому же животному, но именно первый позвонок сохранил достаточно уникальных анатомических особенностей для официального описания вида.

Исследование показало, что Uragasaurus принадлежал к семейству маменхизавридов — длинношеих динозавров, ранее известных только из Китая. Теперь ясно, что эти гиганты жили и в Юго-Восточной Азии. Это помогает ученым понять, как древние зауроподы расселялись по континентам и развивались их эволюционные линии.