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В Татарстане до 30 сентября принимают заявления на семейную выплату

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане до 30 сентября принимают заявления...

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С 1 июня 2026 года в Татарстане стартовал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Он продлится до 30 сентября 2026 года. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин. сообщает Татар-информ.

Право на выплату определяется доходами за предыдущий год, поэтому обращения принимаются после завершения расчетного налогового периода. По поступившим заявлениям выплата уже назначена почти 13 тысячам заявителей.

Подать заявление можно на портале госуслуг, в многофункциональных центрах или в клиентских службах Социального фонда России. Большая часть данных формируется автоматически, но в отдельных случаях могут потребоваться подтверждающие документы.

Срок рассмотрения заявления — до 10 рабочих дней. Если документов или сведений в рамках межведомственного взаимодействия недостаточно, рассмотрение может затянуться до 30 рабочих дней. Средства перечисляются в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

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