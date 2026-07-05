Старшеклассников обяжут знать основы ИИ: мнение эксперта

В новом стандарте для старшей школы, который Минпросвещения планирует утвердить в июле, появились навыки работы с искусственным интеллектом. Что именно важно преподавать выпускникам? Своим мнением поделился Дмитрий Сошников, доцент МАИ и технический руководитель Лаборатории ИИ Школы дизайна ВШЭ.

По словам эксперта, требовать от школьников простого использования ИИ бессмысленно — они и так осваивают это, применяя генеративные модели для написания сочинений. Главная опасность в том, что дети перестают учиться формулировать мысли и писать тексты, а значит, не развивают мышление.

Сошников считает, что ключевой навык — осознанное и правильное применение ИИ. Как младшеклассникам запрещают калькулятор до освоения вычислений в столбик, так и старшим нужно практиковать написание текстов, будь то классические сочинения или более увлекательные форматы.

Сами навыки работы с ИИ быстро меняются. Если год-два назад новинкой было общение с диалоговыми нейросетями, то сейчас актуальны агентские системы для работы со знаниями и обучения. Преподавателям лучше осваивать их вместе со школьниками, предлагая решать задачи с помощью ИИ. Важно формировать любопытство и стремление учиться всю жизнь.