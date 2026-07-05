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После пика жары в Татарстане ожидаются похолодание и грозы

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После пика жары в Татарстане ожидается похолода...

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Самым жарким днём текущей недели в Татарстане стало воскресенье, 5 июля. Температура поднялась до +27…+32 градусов. Однако, как сообщили в Гидрометцентре республики, жара начнёт спадать уже в ближайшие часы.

В понедельник, 6 июля, столбики термометров опустятся до +24…+29 градусов. На востоке региона местами сохранится до +32. Во вторник, 7 июля, станет ещё прохладнее: днём ожидается +23…+28 градусов.

Ослабление жары будет сопровождаться неблагоприятными метеоявлениями. В течение трёх дней синоптики прогнозируют кратковременные дожди, локальные грозы, град в отдельных районах и порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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