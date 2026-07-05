Казань — в топ-4 городов-миллионников по креативности названий бизнесов

Казань заняла четвертое место среди городов-миллионников по разнообразию названий организаций, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Карт», изучив наименования почти четырех миллионов компаний по всей России.

В столице Татарстана предприниматели чаще всего используют в названиях слова «барс», «нур», «поволжье» и «чак-чак». Как отмечается в исследовании, эти слова встречаются минимум вдвое чаще, чем в других городах.

Средняя длина названия российской организации составляет 17 символов, однако есть и рекордсмены. Самый короткий вариант в республике — сервис доставки с названием «Ё» в Набережных Челнах, а самые длинные превышают 200 знаков.