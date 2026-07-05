Технологии

Ученые зафиксировали 23 вспышки на Солнце 4 июля

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые зафиксировали 23 солнечные вспышки 4 июл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Четвертого июля астрономы зарегистрировали 23 вспышки на Солнце, одна из которых достигла максимального класса X. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

За сутки в рентгеновском диапазоне также отмечены 14 вспышек класса M и восемь событий класса C. Система классификации солнечной активности включает пять уровней — от A до X, причем каждый следующий класс означает десятикратный рост мощности излучения. Наиболее сильные всплески энергии иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури и влиять на работу связи и техники.

Ранее ученые сообщили о первой вспышке максимального класса X после усиления солнечной активности. Событие произошло почти в полночь 1 июля и достигло уровня X1.1.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

обработка барьером от тараканов

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

установка деревянной входной двери в Москве

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
33 минуты назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Кулинария

58 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы
В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сил...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане ожидаются дожди, грозы, град и сильный ветер

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме

Новости России

11 часов назад

Платёжки могут начать меняться по новым правилам: тарифы ЖКХ хотят поднимать только раз в год

Армия и оружие

12 часов назад

Ветеранов СВО в Казани обучают на операторов дронов и слесарей
Когда готовить не хочется: лучшие доставки еды
Гид по Казани
5 дней назад

Когда готовить не хочется: лучшие доставки еды