Ученые зафиксировали 23 вспышки на Солнце 4 июля

Четвертого июля астрономы зарегистрировали 23 вспышки на Солнце, одна из которых достигла максимального класса X. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

За сутки в рентгеновском диапазоне также отмечены 14 вспышек класса M и восемь событий класса C. Система классификации солнечной активности включает пять уровней — от A до X, причем каждый следующий класс означает десятикратный рост мощности излучения. Наиболее сильные всплески энергии иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли могут вызывать магнитные бури и влиять на работу связи и техники.

Ранее ученые сообщили о первой вспышке максимального класса X после усиления солнечной активности. Событие произошло почти в полночь 1 июля и достигло уровня X1.1.