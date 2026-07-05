Институт Русистики назвал пять самых длинных слов русского языка

В русском языке зафиксированы слова, длина которых достигает от 29 до 55 букв. Об этом РИА Новости рассказали в Институте Русистики.

Долгое время рекордсменом считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв). Оно относилось к старинной официально-деловой лексике и использовалось в XVIII–XIX веках как почтительное обращение к высокопоставленным лицам.

С развитием науки появились новые претенденты. Среди них — «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), обозначающее комплекс лечебных процедур, и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв) — направление специальной педагогики.

Особый интерес представляют химические термины. Названия веществ должны точно отражать строение, поэтому они часто бывают очень длинными. Пример — «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» (50 букв).

Самым длинным зафиксированным словом на сегодня считается «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые» (55 букв). Оно обнаружено в названии патента на химическое соединение.

В институте отметили, что если учитывать все возможные образования, длина слова может быть практически неограниченной. Поэтому лингвисты рассматривают только реально зафиксированные слова из словарей, научных публикаций и патентов.