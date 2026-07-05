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Hayabusa2 готовится к сверхблизкому пролету мимо астероида Торифуне

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Японский зонд Hayabusa2 готовится к сверхблизко...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Японский зонд Hayabusa2 готовится к сверхблизкому пролету мимо малоизученного астероида Торифуне. Это будет один из самых близких контактов в истории межпланетных миссий.

Астероид Торифуне открыли в 2001 году, но до сих пор его изучали только с Земли. Диаметр объекта — около 450 метров, однако точная форма и внутреннее строение остаются загадкой. Именно нехватка детальных данных делает предстоящий пролет особенно ценным для ученых.

Существует несколько гипотез о строении Торифуне. По одной из них, он похож на астероид Итокава, изученный первой миссией Hayabusa, — вытянутый и неправильной формы. Другая версия предполагает, что это два тела, которые когда-то столкнулись и слились. Подобные структуры уже встречались в Солнечной системе, например, у объекта Аррокот и кометы 67P/Чурюмова-Герасименко. Пока ни одна из гипотез не подтверждена.

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