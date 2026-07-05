Популярное средство защиты от солнца оказалось бесполезным
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Доктор биологических наук Михаил Хвостов в беседе с ТАСС развеял миф об эффективности пищевых масел как альтернативы солнцезащитному крему. Их SPF составляет всего от 1 до 8 единиц при необходимом минимуме в 30. Эксперт подчеркнул, что масла ложатся на кожу неравномерно, быстро впитываются и не создают стабильной защитной пленки. Кроме того, они почти не защищают от опасных UVA-лучей, провоцирующих фотостарение и онкологические заболевания. Нанесение таких масел перед загаром создает линзовый и парниковый эффект, что многократно усиливает повреждение клеток и повышает риск глубоких ожогов. Врач Любовь Селиванова также отметила, что при приеме некоторых лекарств следует избегать загара.
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