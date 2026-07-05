Новости Татарстана

Молодежь Татарстана реже других выбирает профессию наугад

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Опрос ВСК показал, что молодежь Татарстана реже...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В преддверии летней вступительной кампании в вузы опрос Страхового Дома ВСК показал, что российская молодежь стала осознаннее подходить к выбору профессии. Доля тех, кто самостоятельно и обдуманно планирует карьеру, выросла почти до 60% против 55% годом ранее. При этом влияние родителей снизилось: лишь 9% опрошенных ориентируются на их мнение.

Татарстан выделяется на общем фоне: здесь только 9% молодых людей полагаются на случай при выборе специальности. Это один из самых низких показателей в стране.

Исследование также выявило гендерные различия: девушки чаще самостоятельно выбирают профессию, чем юноши — 63% против 55%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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