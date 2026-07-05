Молодежь Татарстана реже других выбирает профессию наугад
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В преддверии летней вступительной кампании в вузы опрос Страхового Дома ВСК показал, что российская молодежь стала осознаннее подходить к выбору профессии. Доля тех, кто самостоятельно и обдуманно планирует карьеру, выросла почти до 60% против 55% годом ранее. При этом влияние родителей снизилось: лишь 9% опрошенных ориентируются на их мнение.
Татарстан выделяется на общем фоне: здесь только 9% молодых людей полагаются на случай при выборе специальности. Это один из самых низких показателей в стране.
Исследование также выявило гендерные различия: девушки чаще самостоятельно выбирают профессию, чем юноши — 63% против 55%.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец