Совет директоров «Казаньоргсинтеза» оценил экологию и инновации СИБУРа

Члены совета директоров «Казаньоргсинтеза» побывали на двух ключевых стройках компании: реконструируемых очистных сооружениях и площадке будущей фабрики полиолефиновых катализаторов — первой в России крупнотоннажной. На очистных, например, уже завершили строительно-монтажные работы на первом из четырех усреднителей. Систему подачи реагентов автоматизировали — это ускорит осаждение осадка. Полностью узел модернизируют к первому кварталу 2028 года, после чего мощность переработки вырастет с 24 до 28 тысяч кубометров в сутки.

Вторая точка — строительство фабрики катализаторов. Первая очередь — линия хромовых катализаторов мощностью 700 тонн в год, этого хватит для выпуска 1,5 млн тонн полиэтилена. Запуск в 2027 году, плюс 40 новых рабочих мест. Катализаторы будут поставлять на «Казаньоргсинтез», «ЗапСибНефтехим» и Амурский ГХК.

Замминистра экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов отметил, что СИБУР уделяет серьезное внимание экологии, и правительство поддержит проекты. А председатель совета директоров Руслан Гиззатуллин подчеркнул, что для компании важно снижать воздействие на природу и создавать комфортную среду для жителей.

Оба проекта — часть комплексной стратегии устойчивого развития: модернизация природоохранной инфраструктуры сочетается с высокотехнологичным производством, которое укрепит технологический суверенитет отрасли.