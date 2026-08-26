Samsung Galaxy S27 Ultra может получить самовосстанавливающееся стекло

По информации СМИ, флагман Samsung Galaxy S27 Ultra может получить стекло с особым покрытием, которое самостоятельно «залечивает» мелкие царапины. Над этой технологией, как утверждается, совместно работают Samsung и Corning.

Автор утечки Ice Universe не раскрывает деталей: неизвестно, сколько времени займёт разработка, есть ли готовые образцы и какое название получит новое стекло. Остаётся неясным и то, появится ли покрытие на экране или лишь на задней панели устройства.

На этом фоне другие инсайдеры слили изображения S27 Ultra, демонстрирующие обновлённый дизайн — квадратный блок камер.

Официальная презентация новой линейки Samsung ожидается в начале 2027 года.