Архимандрит Иларион: «Господь благословил русских особым терпением»

В Казань привезли десницу святителя Спиридона Тримифунтского, и за пять дней ей поклонились 110 378 человек. Очередь к святыне не иссякала ни днём, ни ночью, даже когда лил проливной дождь.

Святыня впервые за восемь лет покинула греческий остров Корфу и прибыла по благословению патриарха Кирилла. Вместе с ней в город приехали митрополит Керкирский Нектарий и архимандрит Иларион. Священнослужитель признался, что поражён силой веры и выдержкой прихожан: «Господь благословил русский народ особым терпением». По его словам, у других народов он такого не встречал.

Среди поклонившихся мощам оказались певец Дима Билан, композитор Игорь Матвиенко и лидер «Любэ» Николай Расторгуев. Билан назвал возможность прикоснуться к святыне «настоящим чудом». А митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказал, что добровольцы предлагали семьям с детьми пройти без очереди, но многие отказывались, желая подольше побыть в тишине.

«Перед тем как мы будем прощаться со святителем Спиридоном, я хотел бы вам низко поклониться с амвона. Дай вам Бог здоровья, утешения и исполнения тех молитвенных прошений, с которыми вы подходили к святителю Спиридону», — обратился митрополит к верующим.

После Казани святыню на вертолёте доставили в Серафимо-Дивеевский монастырь, а 26 августа её встретят в Нижнем Новгороде. Святитель Спиридон считается покровителем нуждающихся: к нему обращаются с просьбами о жилье, работе, здоровье и мире в семье.