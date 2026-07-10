Самец лысого уакари перенес детеныша на спине

В заповеднике на озере Сурара в Бразилии приматологи стали свидетелями необычного поведения лысых уакари. Исследователи из Национального института исследований Амазонии под руководством Ренана Диаса да Сильва наблюдали, как самец переносил детеныша на своей спине. Такое поведение ранее не фиксировалось у этого вида обезьян. Ученые отметили, что обычно забота о потомстве ложится на самок. Открытие может изменить представления о социальной структуре группы лысых уакари. сообщает N + 1.