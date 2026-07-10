Технологии

Nubia выпустит первый смартфон с ИИ-агентом

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Nubia анонсировала первый смартфон с глубоко ин...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Бренд Nubia официально подтвердил планы по выпуску первого в мире смартфона с глубоко интегрированным ИИ-агентом. Новинка станет преемником модели Nubia M153, оснащенной ИИ Doubao от компании ByteDance. Главное отличие — интеграция искусственного интеллекта на системном уровне. пишет TechInsider.

Характеристики устройства пока не раскрываются. Предшественник использует платформу Snapdragon 8 Elite с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти. Ожидается, что новый телефон также получит флагманское «железо», учитывая поддержку «автономных кросс-платформенных операций».

ИИ-агенты способны самостоятельно планировать и выполнять действия за пользователя: покупать билеты, бронировать отели, составлять меню и заказывать продукты. Презентация состоится на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) с 17 по 20 июля в Шанхае.

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